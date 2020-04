Trumps talskvinde stopper efter knap et år på posten

Stephanie Grisham, der har været ret usynlig på posten som Trumps talsperson, skal være stabschef for Melania.

Den amerikanske præsident Donald Trumps talsperson, Stephanie Grisham, forlader sit job efter knap et år på posten.

Det meddeler Det Hvide Hus tirsdag ifølge nyhedsbureauerne dpa og Reuters.

Grisham skal i stedet være talsperson og stabschef for USA's førstedame, Melania Trump.

Som præsidentens talsperson har Grisham været relativt usynlig, skriver Reuters.

I modsætning til nogle af forgængerne, herunder Sean Spicer og Sarah Sanders, har Grisham ikke holdt en eneste pressekonference i Det Hvide Hus i den tid, hun har været ansat.

Dog har hun givet enkelte tv-interviews til især det konservative Fox News, skriver dpa.

I stedet har pressekonferencerne i stigende grad været holdt af præsidenten selv. Det er også tilfældet under den nuværende coronakrise.

Grisham har tidligere sagt, at hun mener, at præsidenten bedst selv kan tale for sig.

Hun meddeler ifølge nyhedsbureauet AFP, at der vil blive sat navn på hendes afløser "inden for de kommende dage".

New York Times skriver, at Kayleigh McEnany, som i dag er talsperson for Trumps valgkampagne, skal overtage posten efter Grishams afgang. det er endnu ikke bekræftet fra officielt hold.

For nylig er der kommet ny stabschef i Det Hvide Hus i form af Mark Meadows. Han ventes også at have en rolle i at udpege den nye talsperson for præsidenten, skriver dpa.

/ritzau/