Trumps tidligere advokat afviser anklager om valgsvindel

Donald Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani erklærer sig ikkeskyldig i anklagerne mod ham i sagen om påvirkning af præsidentvalget i den amerikanske delstat Georgia i november 2020.

Det fremgår af retsdokumenter ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Erklæringen kommer, efter at Donald Trump, USA´s tidligere præsident, også har erklæret sig ikkeskyldig i samme sag.

Trump og Giuliani er tiltalt i sagen sammen med yderligere 17 personer. Sammen skal de have forsøgt at omgøre valgresultatet i Georgia, så det faldt ud til Trumps fordel, mener anklagemyndigheden.

Ud over at være Trumps tidligere advokat har Giuliani været borgmester i storbyen New York.

/ritzau/