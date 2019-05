Trumps tidligere personlige advokat fængsles mandag

Michael Cohen indsættes mandag i en celle i det føderale fængsel i Otisville i delstaten New York.

Michael Cohen, tidligere personlig advokat for præsident Donald Trump, begynder mandag at afsone sin fængselsstraf.

Cohen skal afsone en dom på tre år i det føderale fængsel i Otisville i delstaten New York.

Under dramatiske omstændigheder aflagde Michael Cohen vidneudsagn i Kongressen om sine tjenester for Trump.

Cohen siger, at dommen er uretfærdig, fordi han blot har fulgt ordrer fra sin chef.

Cohen har tilstået skattesvindel, at han har løjet for Kongressen, og at han under valgkampen i 2016 betalte penge til to kvinder for at tie om deres affærer med Trump.

Michael Cohen, som er far til to børn i 20'erne, havde indtil det sidste et håb om at få sin straf reduceret.

Han tilbød efterforskerne oplysninger, som kunne kompromittere Trump og præsidentens familie - blandt i forbindelse med Rusland.

Men selv om den særlige anklager Robert Mueller henviser til Cohens vidneudsagn over hundrede gange i sin endelige rapport om Ruslands indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp, så har det ikke medført en kortere straf til Cohen.

Cohen, som er søn af en Holocaust-overlever og en sygeplejerske, er en af to af Trumps nære rådgivere, som er idømt en lang fængselsstraf.

Tidligere har Paul Manafort, Trump's tidligere kampagneleder, fået en straf på syv et halvt års fængsel.

- Hvordan kan det være, at det kun er mig? Jeg var ikke med i valgkampagnen. Jeg arbejdede for ham.

- Og hvorfor er det mig, der skal i fængsel. Det er ikke mig, som var sammen med pornostjernen, har Cohen sagt til The New Yorker.

Cohens advokat, Lanny Davis, sagde fredag, at præsidentens ældste søn skulle have været fængslet, da han skrev under på de checks, som blev betalt for de to kvinders tavshed.

For Trump og hans allierede har fængselsstraffen til Cohen et element af "gengældelse", fordi den tidligere personlige advokat vendte sig mod sin boss.

Trump har sagt, at Cohen har anmodet ham om at blive benådet, men at han har afvist det.

- Den dårlige advokat og svindler Michael Cohen sagde under ed, at han aldrig havde anmodet om at blive benådet. Hans advokater modsagde ham fuldstændigt. Han løj, skrev Trump i et tweet i marts.

Cohen har nævnt, at han har planer om at skrive en bog om sit forhold til Trump.

