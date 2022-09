Trumps tidligere stabschef reagerer på stævning om stormløb

Tidligere stabschef i Det Hvide Hus Mark Meadows har efterkommet en stævning fra det amerikanske justitsministerium, der efterforsker et angreb på Kongressen den 6. januar sidste år.

Det fortæller unavngivne kilder tæt på sagen til CNN.

Det gør Meadows til den højest rangerede embedsmand under daværende præsident Donald Trump, som har reageret på en stævning i den føderale undersøgelse. I hvert fald som offentligheden har kendskab til.

Ifølge en af kilderne har Meadows udleveret det samme materiale, som han tidligere har udleveret til et udvalg i Repræsentanternes Hus, der også undersøger angrebet.

Sidste år udleverede Mark Meadows tusindvis af sms'er og e-mails til kongresudvalget, før han stoppede med at samarbejde

Han er flere gange blevet bedt om at afgive vidneforklaring om hændelsen for udvalget. Men det har han afslået, på trods af at han er blevet stævnet.

Han har samtidig tilbageholdt hundredvis af andre dokumenter for udvalget.

Mark Meadows hævder, at dokumenterne er beskyttede og henviser til, at han arbejdede for præsidenten på daværende tidspunkt.

Efter at Meadows stoppede med at samarbejde med kongresudvalget, anbefalede udvalget at sigte ham for foragt for Kongressen. Denne anbefaling blev dog senere afvist af justitsministeriet.

Efter at FBI i august ransagede Donald Trumps hjem i Florida, udleverede Mark Meadows ifølge CNN en række sms'er og e-mails til USA's nationale arkiv, som han ikke tidligere havde udleveret.

I august rapporterede CNN, at Donald Trump var blevet rådet til at afbryde al kontakt med Meadows.

Nogle af Trumps advokater er angiveligt bekymrede for, at Meadows kan blive et hovedvidne, hvis han bliver tvunget til at samarbejde med efterforskerne.

Stormløbet 6. januar 2021 var det værste angreb mod en amerikansk regeringsinstans siden 1812.

Afgående præsident Donald Trump gav i timerne før stormløbet en brandtale i Washington D.C., hvor han gentog sine udokumenterede påstande om, at valgsejren blev stjålet fra ham på grund af svindel.

/ritzau/