Trumps topfolk indkaldes som vidner om stormløb mod Kongressen

Donald Trumps tidligere stabschef Mark Meadows samt rådgiver Steve Bannon er blevet indkaldt som vidner i Repræsentanternes Hus i forbindelse med efterforskningen af stormløbet på den amerikanske kongres 6. januar.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er Bennie Thompson, der er valgt som repræsentant i delstaten Mississippi, der har indkaldt de to tidligere topfolk som vidner. Han er formand for komitéen, der efterforsker hændelserne omkring stormløbet.

Han har stævnet de to tidligere topfolk. Det er uklart, om de to skal afgive vidneforklaring, indlevere relevant materiale eller begge dele.

Under stormløbet 6. januar trængte et stort antal Trump-tilhængere ind i Kongressen. Det skete i et forsøg på at stoppe den formelle godkendelse af Joe Bidens valgsejr ved præsidentvalget i november.

Adskillige politifolk blev kvæstet. Desuden døde en af hjertestop, da demonstranterne tiltvang sig adgang til bygningen ved at smadre døre og vinduer.

/ritzau/