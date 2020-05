Trumps toprådgiver advarer mod at genåbne USA for tidligt

Amerikanere vil blive udsat for unødig lidelse og død, hvis USA genåbner for tidligt, siger Anthony Fauci.

USA's præsident Donald Trumps sundhedsrådgiver, Anthony Fauci, advarer om at genåbne landet for tidligt.

Anthony Fauci, der er direktør for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA, vil tirsdag advare Senatet om, at amerikanere vil blive udsat for unødvendig lidelse og død, hvis landet genåbner for tidligt.

Det oplyser Anthony Fauci i en mail til den amerikanske avis The New York Times.

- Hvis vi springer kontrolpunkter over i retningslinjerne om at genåbne USA, risikerer vi adskillige udbrud over hele landet.

- Det vil ikke kun resultere i unødvendig lidelse og død, men vil også forsinke vores mål om at vende tilbage til normalen, skriver Anthony Fauci i mailen.

/ritzau/