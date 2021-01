Trumps transportminister går af i protest efter optøjer

USA's transportminister, Elaine Chao, trækker sig fra sin post med henvisning til hændelserne i Washington.

USA's transportminister, Elaine Chao, meddeler torsdag aften dansk tid, at hun trækker sig fra sin post.

Chao henviser på Twitter til onsdagens hændelser i Washington D.C.

- I går gennemlevede vort land en traumatisk og helt igennem undgåelig hændelse, da tilhængere af præsidenten stormede kongresbygningen efter at have hørt Trump tale. Jeg er sikker på, at det har foruroliget jer, som det har foruroliget mig. Jeg kan ikke sætte mig ud over det, skriver hun.

Chao skriver, at hun er utroligt stolt over det, som hendes ministerium har præsteret for landet, men at hun må trække sig fra sin post.

Chao har været transportminister gennem hele Trumps præsidentperiode. Hun er gift med Senatets republikanske flertalsleder, Mitch McConnell, som var tidligt ude med en fordømmelse af stormen på kongresbygningen.

Flere rådgivere og andre i præsidentens stab meddelte tidligere torsdag, at de trækker sig fra deres stillinger. En af dem var Matt Pottinger, som er den næstøverste af de nationale sikkerhedsrådgivere og en central person for udviklingen af Trumps politik over for Kina.

En anden var Ryan Tully, som var ledende rådgiver om Europa og Rusland i det nationale sikkerhedsråd.

Kilder i Det Hvide Hus siger til Reuters, at mange er på vej ud nu, og at Trump ikke kan stoppe det - heller ikke med løfter om en magtoverdragelse i god ro og orden.

Der er mindre end to uger tilbage af Trumps præsidenttid. En kilde i Det Hvide Hus siger til Reuters, at Trump "er stadigt mere isoleret".

Trump har ifølge en anden kilde omgivet sig med en stadigt mindre gruppe af loyalister, som ligger under for hans luner og indfald.

Gruppen omfatter kommunikationsdirektør Dan Scavino, den personlige assistent John McEntee, handelsrådgiver Peter Navarro, taleskriver Stephen Miller og Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani.

Den tidligere Trump-assistent Sam Nunberg siger, at Trumps temperament afspejler hans aversion mod at tabe.

- Det er sådan han er mod slutningen, når han taber noget. Det er sådan, det er. Slutningen, siger han.

/ritzau/Reuters