Trumps vicepræsident Pence vil afklare valgplaner inden juni

Mike Pence, USA's tidligere vicepræsident under Donald Trumps embede, vil inden sent i juni offentliggøre det, hvis han beslutter sig for at stille op som landets næste præsident.

Det siger republikaneren ifølge det amerikanske medie NBC News.

Pence siger i et interview på det ikoniske program "Face the Nation", at enhver, som betragter sig selv som en seriøs kandidat til posten som republikanernes præsidentkandidat, skal melde sig ind i konkurrencen inden udgangen af juni.

- Hvis vi har noget at offentliggøre, så bliver det et godt stykke tid før sent i juni, siger han.

Der har længe været spekulationer om, hvorvidt Pence ville udfordre sin gamle chef Donald Trump, som i november offentliggjorde sine ambitioner om at genvinde pladsen i Det Hvide Hus.

Pence er dog stadig tilbageholdende med at give et klart svar på, om det bliver tilfældet.

- Jeg lover, at jeg giver besked, når vi har noget at offentliggøre. Det, jeg vil sige, er, at vi har fået en helt fantastisk mængde opbakning, fortæller den tidligere vicepræsident.

/ritzau/