Trusler mod dommere som udelukkede Donald Trump efterforskes

Politiet i den amerikanske delstat Colorado har iværksat en efterforskning af trusler mod de delstatslige højesteretsdommere, som i sidste uge besluttede sig for at udelukke landets tidligere præsident, Donald Trump, fra at stille op som præsidentkandidat i staten.

- Denver Politikreds efterforsker lige nu handlinger mod Colorados højesteretsdommere og fortsætter med at samarbejde med vores lokale, delstatslige og føderale samarbejdspartnere for at sikre en grundig efterforskning af trusler og chikane, lyder det fra politiet i Denver, Colorados delstatshovedstad.

Politiet har blandt andet indsat "ekstrapatruljer" i nærheden af dommernes hjem.

Ifølge politiet er trusselsniveauet mod dem hævet, efter at de tirsdag i sidste uge med fire imod tre besluttede, at Donald Trump på grund af straffesagerne mod ham ikke kan stille op som kandidat i delstatens primærvalg næste år.

To dage efter at dommen blev afsagt måtte betjente fra Denvers politistyrke rykke ud til en af dommernes adresser.

Det blev senere offentliggjort, at der var tale om en falsk anmeldelse, og politiet efterforsker stadig hændelsen.

Republikanske strateger har spekuleret i, om sagen fra Colorado kan ende med at spille ud til den kontroversielle ekspræsidents fordel.

Trump har blandt sine følgere skabt et narrativ om, at straffesagerne mod ham er drevet af politisk motivation.

Og hvis sagen fra Colorado ender for USA's føderale Højesteret, hvor et flertal af dommerne er udpeget af republikanske præsidenter, kan det være benzin på bålet for teorien om, at Trump er offer for en sammensværgelse.

Flere amerikanske medier har dækket retorikken på højreorienterede onlinefora.

Her bliver der flittigt ledt efter personlige informationer om højesteretsdommerne, og et opslag lyder ifølge NBC News således:

- Alle de fandens kappeklædte rotter skal fandeme hænges.

