Truss er ny britisk leder efter møde med dronning

Liz Truss er på et ceremonielt møde med dronning Elizabeth på slottet Balmoral i Skotland tirsdag eftermiddag blevet anmodet om at danne regering og er dermed formelt ny britisk premierminister.

- Dronningen tog ved en audiens i dag i mod den ærværdige Elizabeth Truss, medlem af parlamentet, og bad hende danne en ny regering, hedder det i en erklæring fra Buckingham Palace, som fastslår, at Truss imødekom monarkens ønske.

Dronning Elizabeth havde kort forinden mødet med Truss accepteret Boris Johnsons afskedsbegæring.

Normalt sker et magtskifte på Buckingham Palace i det centrale London, hvor den afgående og den kommende premierminister foretager hurtige besøg hos dronningen.

Den aldrende monark havde dog ikke ønsket at afbryde sit sommerophold på Balmoral for to korte ceremonier i hovedstaden.

/ritzau/Reuters