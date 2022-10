Truss erkender fejl og lover bedre planer næste gang

Den britiske premierminister, Liz Truss, siger i et tv-interview med BBC søndag, at hun skulle have gjort mere for at forberede lanceringen af hendes regerings omstridte plan for at skabe økonomisk vækst.

Truss understreger også, at hun skulle have forsøgt at minimere reaktionerne på de finansielle markeder. Truss udtaler sig til medierne på førstedagen af en med spænding imødeset partikongres i hendes konservative parti.

I interviewet anlægger Truss en blidere og mere imødekommende tone end i de første uger som ny politisk leder i Storbritannien. Hun forsikrer offentligheden om, at hun vil have fokus på at hjælpe folk gennem en vanskelig vinter og en dyb økonomisk krise.

Men Liz Truss gør det klart, at hun står ved sin regerings nye "vækstplan", selv om den er blevet voldsomt kritiseret af investorer og økonomer.

Artiklen fortsætter under annoncen

De kritiserer planer om at bruge milliarder af pund under en dyb krise, hvor det end ikke bliver ordentligt forklaret, hvordan det hele skal betales på kort sigt.

- Jeg forstår den bekymring, der er kommet til udtryk i denne uge, siger hun til BBC og tilføjer:

- Men jeg står ved den økonomiske plan, som vi har lanceret. Og jeg står ved, at den kom hurtigt, fordi vi var nødt til at handle. Men jeg tager det til efterretning, at vi skulle have gjort mere for at gøde jorden for den.

/ritzau/