Truss og Biden drøfter nordirsk fred i første telefonsamtale

I sin første telefonsamtale med Joe Biden som britisk premierminister drøftede Liz Truss blandt andet freden i Nordirland.

Liz Truss og den amerikanske præsident blev tirsdag aften således "enige om vigtigheden af at beskytte" freden i Nordirland.

Det oplyser en talskvinde for Truss' kontor i Downing Street 10.

Liz Truss og Biden talte sammen, få timer efter at Truss formelt var blevet ny premierminister i Storbritannien efter Boris Johnson.

Truss fortalte også Biden, at hun ser frem til at arbejde tæt sammen med USA "som ledere af frie demokratier for at tackle fælles udfordringer", oplyser talskvinden.

Udfordringerne omfatter blandt andet "de ekstreme økonomisk problemer, der er udløst af Putins krig", sagde Truss ifølge en udskrift af samtalen.

Det sker med henvisning til den russiske præsident Vladimir Putins invasion af nabolandet Ukraine.

Samtalen mellem Truss og Biden kommer på et tidspunkt, hvor der har været bekymringer i USA over Truss på grund af hendes seneste år på posten som udenrigsminister i Storbritannien.

I den periode er der fulgt spændinger med Nordirland i kølvandet på brexit samt et mere anstrengt britisk forhold til Bruxelles, Dublin og Washington.

Samtidig stod Truss som udenrigsminister i spidsen for et forslag fra Boris Johnsons regering om at tilsidesætte dele af en handelspagt for Nordirland mellem Storbritannien og EU - noget som den irske regering og EU er stærkt imod.

Den såkaldte nordirske protokol blev forhandlet af EU og Storbritannien som en del af brexit-aftalen og skulle forhindre en hård grænse mellem den britiske provins Nordirland og EU-landet Irland.

Liz Truss har dog skabt bekymring i Bruxelles med sine udtalelser om Nordirland og brexit.

Udtalelserne kan tolkes, som om at Truss er parat til et opgør med EU om Nordirland. Et opgør, der i yderste konsekvens kan føre til en handelskrig mellem EU og Storbritannien på et tidspunkt, hvor krigen i Ukraine har fået priserne på energi og fødevarer til stige.

Liz Truss blev tirsdag eftermiddag formelt ny premierminister, efter at dronning Elizabeth kort forinden havde accepteret Boris Johnsons afskedsbegæring.

/ritzau/AFP