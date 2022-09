Truss' plan for Storbritannien er endt i økonomisk uro

Den britiske premierminister, Liz Truss, der har været i embedet i lidt over tre uger, har brugt torsdagen på at forsvare sin økonomiske plan. En plan, der ifølge kritikerne har sendt Storbritannien på kurs mod en katastrofe.

Blandt kommentatorer tales der allerede nu om, at hendes dage som regeringschef kan være talte.

Truss har i dagevis forholdt sig tavs, efter at de internationale finansmarkeder har sendt det britiske pund i bund og gjort det langt dyrere for landet at låne penge.

Truss ' finansminister, Kwasi Kwarteng, præsenterede i sidste uge den økonomiske plan.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den er blevet bedømt som den mest konservative, siden Margaret Thatcher som premierminister lancerede sin plan i begyndelsen af 1980'erne.

- Vi var nødt til at gribe til hurtig handling for at få vores økonomi til at vokse, til at at få gang i Storbritannien, samtidig med at vi tager os af inflationen. Og det betyder selvfølgelig, at der skal tages kontroversielle og vanskelige beslutninger, siger Liz Truss til BBC torsdag.

Hendes plan har i hovedsagen to grene. Den vil give støtte til millioner af briter, der lige nu kæmper med voldsomt stigende energiregninger.

Men mest kontroversielt har hun afsat 45 milliarder pund (378 milliarder kroner) til skattelettelser, som primært skal gå til den rigeste del af briterne.

Det har Truss og hendes finansminister ikke forsøgt at dække over.

De siger, at ved at give til de mest velhavende kan de sætte gang i væksten. Og at der hen ad vejen vil komme en nedsivning til andre borgere i form af beskæftigelse og højere løn. Men hun vil finansiere sin plan for lånte penge.

Den går ikke, lod finansmarkederne hende forstå. De har de seneste dage sendt pundet i bund over for dollar og sendt renten op på de lån, som regeringen skal bruge til sin plan.

Oppositionspartiet Labour siger, at Truss og Kwarteng spiller et højt spil, og at det kan ende katastrofalt for britisk økonomi.

- De opfører sig som to gamblere i et kasino, lyder det fra Labours skyggefinansminister, Rachel Reeves.

Storbritannien har de senere år været et økonomisk presset land med flere millioner fattige. Sundhedsvæsnet er i krise. Brexit har kostet.

Onsdag måtte den britiske nationalbank gribe ind og opkøbe britiske statsobligationer. Det lettede umiddelbart på det lånetryk, der er på den britiske regering.

Men Truss siger torsdag - trods appeller fra oppositionen, økonomer og nogle konservative - at hun holder fast i planen.

Den Internationale Valutafond (IMF) bad hende tidligere på ugen om at omgøre sin plan. At "reevaluere skattedelen, særligt den del, der gavner dem med de højeste indkomster", hed det.

IMF frygter, at den vil skabe endnu mere inflation oven i allerede galopperende prisstigninger. I den nuværende situation bør regeringen i London målrette sin indsats mod folk i bunden, der er truet af inflation og høje energipriser, lyder det.

/ritzau/