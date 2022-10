Truss takker af som premierminister: Lysere dage venter forude

Det har været "en stor ære" at være premierminister i Storbritannien, særligt på tidspunktet for dronning Elizabeths død.

Det siger den afgående britiske premierminister, Liz Truss, der holder sin afskedstale foran premierministerens embedsbolig, Downing Street 10.

Hun siger, at briterne "må være frygtløse for at overkomme vores udfordringer".

- Som den romerske filosof Seneca skrev, er det ikke, fordi tingene er svære, at vi ikke tør. Det er, fordi vi ikke tør, at de er svære.

Efter sin tale skal hun indgive sin opsigelse til den britiske kong Charles. Det sker efter omkring halvanden måned på posten.

Truss lykønsker i talen sin efterfølger, Rishi Sunak, og ønsker ham held og lykke.

Sunak tabte til Truss tidligere på efteråret, da der skulle vælges ny konservativ partiformand og premierminister i Storbritannien.

Da Truss blev premierminister 6. september, afløste hun Boris Johnson, som var kommet i stadig kraftigere modvind i den konservative parlamentsgruppe i Underhuset efter en stribe skandaler.

- Nu skal vi igennem den storm, der raser. Men jeg tror på Storbritannien, og jeg tror på det britiske folk, og jeg ved, at lysere dage venter forude, slutter Liz Truss sin tale tirsdag.

Den afgående premierminister afleverer et land i dyb økonomisk krise.

Dele af krisen er udløst af en omstridt skatteplan, som Liz Truss' regering varslede i slutningen af september. Den indeholdt ufinansierede skattelettelser og fik pundet til at styrtdykke.

Den kontroversielle skatteplan var med til at puste til uroen om hende og var i sidste ende også stærkt medvirkende til, at hun trak sig.

Hun siger i sin afskedstale, at Storbritannien ikke "kan tåle at være et lavvækstland, hvor regeringen tager en stigende del af vores nationale velstand".

- Vi bliver nødt til at udnytte de friheder, som Brexit har givet os, til at gøre tingene anderledes.

- Vi må give vores borgere mere frihed. Og genoprette magten i vores demokratiske institutioner. Det betyder lavere skatter, så folk kan beholde flere af de penge, de tjener, siger hun.

/ritzau/