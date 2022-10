Den britiske premierminister undskyldte onsdag for fejltagelser. Men hun har stadig ikke tænkt sig at sige op.

Truss trodser tilråb om at forlade posten: Jeg giver ikke op

Presset stiger dag for dag på Storbritanniens premierminister, Liz Truss.

Onsdag var hun endnu engang genstand for hård kritik, da det var tid til den ugentlige spørgetid i det britiske parlament.

Truss blev i salen blandt andet mødt af tilråb om at trække sig tilbage.

Den opfordring affejede premierministeren dog på ny. Til gengæld undskyldte hun for at have begået fejl i sin relativt korte embedsperiode.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg har sagt meget klart, at jeg er ked af det, og jeg har begået fejl.

- Men jeg er ikke typen, der giver op. Jeg er typen, der kæmper, siger hun.

Uroen for Truss blev udløst af en skatteplan, som blev præsenteret i sidste måned. Planen indeholdt en stor hjælpepakke, der skal sikre, at mange briter kan klare sig gennem en vinter med meget høje energipriser.

Men mest kontroversielt indeholdt den store ufinansierede skattelettelser til især de mest velhavende i landet. Skatteplanen skabte uro på det finansielle marked i Storbritannien og fik pundets værdi til at styrtdykke.

Siden da har Truss fyret Kwasi Kwarteng, der som finansminister fremlagde planen i september. Hun har også trukket i land på nogle områder.

- Det rigtige at gøre i dette tilfælde er at lave de ændringer, som jeg har gjort, og fortsætte arbejdet for det britiske folk, siger Truss onsdag.

/ritzau/dpa