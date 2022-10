Truss udpeger erfaren politiker som finansminister efter stor uro

Den britiske premierminister, Liz Truss, har udpeget den moderate konservative Jeremy Hunt til ny finansminister, skriver AFP.

Han afløser Kwasi Kwarteng, som Truss fyrede tidligere på dagen.

Det kommer efter flere ugers finansiel uro udløst af den konservative regerings plan om at give store ufinansierede skattelettelser til især de mest velhavende briter.

Hunt er en erfaren konservativ politiker. Han har tidligere bestredet flere ministerposter. Senest som udenrigsminister fra 2018 til 2019.

Kwarteng meddelte selv lidt tidligere, at han ikke længere er finansminister.

- Da du spurgte mig om at tiltræde som minister, gjorde jeg det, vel vidende at situationen, som vi står i, er utroligt besværlig med stigende renter og højere energipriser, indledte han sit fratrædelsesbrev til premierministeren.

- Dette land har i for lang tid været forfulgt af lave vækstrater og høj beskatning - det skal stadig ændres, hvis dette land skal have succes, fastholdt han.

Meldingen kommer forud for et ventet pressemøde med Liz Truss.

Her har hun tænkt sig at lave en U-vending ved at rulle dele af de konservatives økonomiske plan tilbage. Det mener flere medier at vide.

Den økonomiske plan, der blandt andet indeholdt ufinansierede skattelettelser, gav anledning til stor uro på de finansielle markeder. Den britiske nationalbank måtte gribe ind og påbegynde store opkøb af britiske statsobligationer for at afværge et økonomisk kollaps.

I sidste uge valgte man for første gang i den britiske regering af ændre den udskældte plan, efter at det britiske pund var dykket brat.

- Jeg erkender, at forslaget om nedsættelse af topskat tiltrak sig enorm opmærksomhed og fjernede opmærksomheden fra helheden i det gode udspil, lød det fra Kwarteng.

Det er blot 38 dage siden, at han tiltrådte stillingen.

Ifølge Kwartengs og Truss' første plan, skulle topskatten sættes ned fra 45 procent til 40 procent. Angiveligt for at fremme vækst.

Men Storbritannien er stærkt forgældet og har ikke råd til store gaver til de rigeste briter på et tidspunkt, hvor inflationen og energipriserne tordner i vejret, var reaktion fra de internationale finansmarkeder.

/ritzau/