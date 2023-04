Trussel fra Kina får Taiwan til at købe 400 missiler

Taiwan vil købe op mod 400 amerikanske Harpoon-missiler på grund af den stigende trussel fra Kina.

Det oplyser kilder med viden om sagen til mediet Bloomberg.

Nyheden kommer, efter at det amerikanske militær tidligere i april offentliggjorde et salg af 400 antiskibsmissiler til en værdi af 1,17 milliarder dollar.

Det svarer til næsten 8 milliarder kroner.

Spændingerne mellem Kina og Taiwan er høje, efter at Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, for nylig besøgte nært allierede USA.

Umiddelbart efter påbegyndte det kinesiske militær en tre dage lang og meget omfattende militær manøvre ved Taiwan, hvor den kinesiske flåde og landets luftvåben testede dets kapacitet til at blokere øen.

Harpoon-missilerne fremstilles af Boeing, affyres fra landjorden og har ifølge Bloomberg ikke tidligere været en del af Taiwans defensive repertoire.

Hovedkvarteret for det amerikanske militær, Pentagon, kommenterer ikke handlen direkte over for Bloomberg, men oplyser:

- USA stiller de forsvarsartikler og services tilgængeligt for Taiwan, der er nødvendige for, at det kan opretholde et tilstrækkeligt selvforsvar.

Leverancen af missilerne lander på et tørt sted.

For bliver en konflikt til en virkelighed, er det usandsynligt, at Taiwan vil kunne afvise Kinas overlegne luftvåben, hvis en konflikt skulle blive en realitet.

Det viser en række af dokumenterne fra lækagen af amerikanske efterretninger ifølge den amerikanske avis The Washington Post.

Taiwan ligger øst for Kina og betragter sig selv som en selvstændig stat med sin egen valuta og sit eget politiske og retlige system.

Kina anser omvendt Taiwan som en del af sit territorium, selv om parterne har haft hver deres styre, siden borgerkrigen i Kina sluttede i 1949.

