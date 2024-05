Tryllekunstneren David Copperfield beskyldes for seksuelle overgreb

Den amerikanske tryllekunstner David Copperfield bliver beskyldt for grooming, seksuelle overgreb og krænkelser.

Det skriver The Guardian.

I alt har The Guardian snakket med 16 kvinder, som anklager tryllekunstneren og illusionisten for grænseoverskridende adfærd, der strækker sig over fire årtier fra 1980'erne til 2014.

Nogle af kvinderne står frem anonymt og andre med navn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Beskyldningerne mod Copperfield dækker blandt andet over, at han skulle have bedøvet tre kvinder, hvorefter han udnyttede dem seksuelt.

Tre andre kvinder beskylder ham for at have befamlet dem under live-optrædener.

Flere af de 16 kvinder var under 18 år, da de angivelige hændelser skulle være sket.

Copperfields advokater afviser overfor The Guardian, at påstandene har noget på sig. De kalder dem "falske og helt uden grundlag".

En af kvinderne, Fallon Thornton, fortæller mediet, at Copperfield klemte hendes bryst til et show, hvor hun var inviteret op på scenen i 2014 i Las Vegas.

Hun anmeldte hændelsen til hotellet, hvor han optrådte, og den lokale politikreds. The Guardian har set anmeldelserne.

Thornton følte ikke, at politiet tog hende seriøst. Overfor mediet oplyser politiet i Las Vegas, at man lukkede sagen, fordi der ikke var tilstrækkeligt med beviser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge The Guardian er der en del, der går igen i anklagerne. Flere kvinder fortæller, hvordan Copperfield lovede at hjælpe dem med deres karrierer indenfor modelverdenen eller underholdningsindustrien.

En af de anonyme kvinder mødte Copperfield efter et af hans shows i 1991, da hun var 15 år. Efterfølgende begyndte han angiveligt at ringe til hende sent om natten, sende hende gaver og billetter til sine shows.

Her mange år efter beskriver hun det som grooming, som er når en voksen opbygger en tæt og tillidsfuld relation til et barn med en seksuel hensigt.

Efter at hun var fyldt 18 år havde de sex, hvor der var samtykke, siger hun.

Copperfields advokater afviser, at han har groomet kvinden, da hun var ung i 90'erne.

/ritzau/