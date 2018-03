Tsarens nye klæder

Når Vladimir Putin efter al sandsynlighed vinder det russiske valg i morgen, kan han øjne at sidde ved magten i 25 år. Kun overgået af Stalin. Hvad driver den tidligere KGB-agent, som både støtter og modstandere betegner som det 21. århundredes tsar?

Ruslands præsident, Vladimir Putin, kedede sig tydeligvis en smule den første halvanden times tid, da han senest tonede frem på de vestlige tv-skærme under sin to timer lange årlige tale til Ruslands Føderale Forsamling for nylig. Putin, som efter al sandsynlighed bliver genvalgt ved præsidentvalget i morgen, ”jappede igennem Ruslands indre problemer, som var han en oppositionskandidat, der ikke havde noget med dem at gøre,” bemærkede en kommentator.