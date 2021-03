Tsunamivarsel sender titusinder på flugt fra stillehavskyster

Fredag lød tsunamisirener i Ny Kaledonien, hvor myndighederne frygtede, at tre meter høje bølger var på vej.

Titusindvis af kystbeboere i New Zealand, Ny Kaledonien og Vanuatu har fredag søgt tilflugt i højereliggende områder, efter at flere voldsomme jordskælv har udløst tsunamivarsler for store dele af Stillehavet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I Ny Kaledoniens hovedstad, Nouméa, lød der advarselssirener, mens myndighederne beordrede folk til at evakuere af frygt for, at tre meter høje bølger var på vej mod det franske oversøiske territorium.

- Folk skal straks forlade strandområderne og indstille al vandaktivitet. Folk bør ikke hente deres børn fra skole for at undgå at danne trafikpropper, siger talsmand for redningstjenesten i Nouméa Alexandre Rosignol til en lokal radiostation ifølge AFP.

I New Zealand fik lokalsamfund på landets nordø besked om at søge tilflugt i højereliggende områder, efter at tre jordskælv med en beregnet størrelse på henholdsvis 8,1, 7,4 og 7,3 havde ramt i det samme område fredag morgen lokal tid.

Nogle timer senere, efter at de største bølger har passeret, er trusselsniveauet for tsunamier blevet nedgraderet.

- Alle personer, som lod sig evakuere, kan nu vende tilbage, oplyser landets redningstjeneste i en opdatering fredag eftermiddag lokal tid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/