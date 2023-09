TUI melder om fem danskere i god behold nær jordskælv i Marokko

Rejseselskabet TUI har i øjeblikket fem danske rejsende i den marokkanske by Marrakesh, som ligger tæt på der, hvor et voldsomt jordskælv ramte fredag aften.

Det oplyser Mikkel Hansen, TUI's kommunikationschef, til Ritzau. Han siger, at de rejsende er i god behold og rejser hjem lørdag aften.

– Lige præcis med denne her booking har de hjemrejse i aften, og vi har ikke fået nogen informationer om, at der skulle være udfordringer med lufthavnen, så det forventer vi, kommer til at forløbe helt fint, siger han.

296 personer er indtil videre meldt omkommet i jordskælvet, som indtraf fredag aften. Det skete omkring 70 kilometer sydvest for storbyen Marrakesh.

Jordskælvet er det dødeligste siden 2004 i landet.

Indbyggere i Marrakesh, som er en populær rejsedestination, fortæller om bygninger i byens gamle bydel - som har plads på Unescos verdensarvsliste - der er styrtet sammen.

/ritzau/