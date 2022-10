Tunesere går på gaden med krav om præsidentens afgang

Tusindvis af demonstranter var lørdag på gaden i Tunesiens hovedstad, Tunis, for at vise deres modstand mod, at landets præsident, Kais Saied, har samlet magten i sit eget embede.

De mener, at præsidenten har begået et kup.

Sidste år suspenderede Saied landets parlament og afsatte premierministeren og regeringen. Derpå meddelte han, at han ville lede landet per dekret fremover.

Siden har han udarbejdet en ny forfatning, der sikrer, at han kan blive ved at lede landet på den måde.

- Revolution mod diktator Kais, lød et af slagordene fra de demonstranter, der lørdag var samlet i Tunis.

- Kuppet vil mislykkes, råbte de.

Demonstrationen var arrangeret af Den Nationale Frelserfront. Det er en koalition af oppositionspartier. Blandt dem er det islamistiske Ennahda, der var det største parti i det parlament, som Saied nu har opløst.

Demonstranterne kræver også, at præsidenten bliver holdt ansvarlig for den langvarige økonomiske krise i det nordafrikanske land.

Ifølge dem har han undermineret de demokratiske fremskridt, som den tunesiske revolution og Det Arabiske Forår i 2011 satte gang i.

Fra udlandet har der lydt kritik af, at det eneste land, hvor et demokrati var spiret frem som følge af de store omvæltninger for 11 år siden, nu er på vej til at blive et autokrati igen.

Saied selv hævder, at han arbejder for at redde Tunesien ud af landets årelange politiske krise.

/ritzau/AFP