Tunesien vaccinerer over en halv million på en dag

Over en halv million personer i Tunesien fik søndag et stik med en covid-19-vaccine, da myndighederne indledte en kampagne med at få vaccineret alle over 40 år.

Det oplyser sundhedsministeriet i landet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Hidtil har myndighederne hovedsageligt prioriteret at vaccinere personer ældre end 50 år samt personer i sundhedssektoren og andre i særligt udsatte stillinger.

Søndagens store vaccinationsindsats kommer, efter at Tunesien for nylig modtog over seks millioner vaccinedoser fra vestlige og arabiske lande, mens et tilsvarende antal doser er undervejs.

Det meddelte præsident Kais Saied torsdag.

I alt blev der givet 551.008 stik fordelt på flere end 300 vaccinationscentre søndag, der var udråbt som "åben dag" for vaccinationer.

Det er det hidtil største antal vaccinationer på en enkelt dag i det økonomisk og politisk kriseramte nordafrikanske land.

Inden midten af oktober er målsætningen, at mindst halvdelen af landets 11,6 millioner indbyggere skal have modtaget mindst et stik, skriver Reuters.

Tunesien har denne sommer være præget af voldsomme protester, hvor befolkningen gik på gaden og protesterede mod regeringen i frustration over håndteringen af covid-19 og arbejdsløshed.

Den 25. juli afsatte præsident Kais Saied landets premierminister og suspenderede parlamentet.

Efterfølgende nedsatte Saied en krisegruppe, der skal hjælpe med at styre landet gennem coronakrisen.

Tunesien har registreret over 610.000 smittetilfælde, og 20.931 personer er bekræftet døde som følge af covid-19 under pandemien. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Som i andre lande er det aktuelt den særligt smitsomme Delta-variant, der skaber problemer.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er varianten skyld i over 90 procent af smittetilfældene i Tunesien, men samtidig ser den seneste smittebølge ud til at være aftagende i landet.

Det oplyste Yves Souteyrand, der er WHO's repræsentant i Tunesien, på et pressemøde mandag for en uge siden.

- Vi har på fornemmelsen, at toppen af denne epidemi er passeret, sagde Yves Souteyrand ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

- Udfordringen er at få tempoet i vaccinationskampagnen op, tilføjede han.

Den 4. august var 8,2 procent af befolkningen i Tunesien færdigvaccineret ifølge websiden Our World in Data. Dertil skal så lægges dem, der blev færdigvaccinerede under søndagens fremstød.

/ritzau/