Tunesiens kystvagt pågriber over 2500 migranter

Tunesiens kystvagt meddelte tirsdag, at den har pågrebet over 2500 migranter og anholdt snesevis af menneskesmuglere.

Det er sket efter en omfattende sikkerhedsaktion i weekenden i kystregionen Sfax.

Regionen er et af de vigtige udskibningssteder for migranter med kurs mod Italien.

Hundredvis af sikkerhedsfolk deltog i operationen sammen med antiterrorenheder, fly og politihunde.

Det var Tunesiens præsident, Kais Saied, som gav ordre til operationen på grund af en "uacceptabel tilstrømning af migranter".

I en erklæring fra Tunesiens nationalgarde meddeles det, at mindst 63 menneskesmuglere er anholdt, og at dusinvis af både er blevet beslaglagt.

Blandt de pågrebne migranter var der omkring 1900 afrikanske migranter, der kom fra lande syd for Sahara, og som forsøgte at komme ind i Tunesien over land.

De fleste af migranterne ankom via Algeriet.

Den tunesiske kystvagt har bjærget 920 lig ud for landets kyst fra 1. januar og frem til slutningen af august i år, oplyser de tunesiske myndigheder.

Libyen har længe har været det hyppigste sted, hvorfra migranter drog ud på den farlige rejse over Middelhavet for at søge et bedre liv i Europa, men den plads er nu i høj grad blevet overtaget af Tunesien.

Frem til 14. juli var 75.065 migranter nået frem Italien. Det tal er mere end dobbelt så højt som for samme periode sidste år. Mere end halvdelen var rejst fra Tunesien.

Havnebyen Sfax ligger cirka 230 kilometer syd for Tunis.

/ritzau/Reuters