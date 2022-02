Tunesiens præsident giver sig selv magt til at fyre dommere

Tunesiens præsident, Kais Saied, har søndag cementeret sin magt yderligere i landet.

Præsidenten har udstedt et dekret, der giver ham magt til at fyre dommere eller blokere for deres forfremmelser.

Skridtet styrker hans magt yderligere, efter at han sidste sommer opløste parlamentet, afsatte premierministeren og meddelte, at han vil regere landet per dekret. Et træk, som kritikere betegner som et kup.

Dekretet søndag er endnu et i Kais Saieds opgør med retssystemet. Sidste uge skabte det furore hos hans modstandere, da han meddelte, at han opløser landets øverste retlige råd.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rådet er det organ, der beskæftiger sig med domstolenes uafhængighed.

Saied er tidligere advokat og gift med en dommer. Han har anklaget rådet for at handle ud fra politiske interesser.

Sidste uge demonstrerede medlemmer af rådet og dommere mod præsidentens beslutning om at lukke rådet. Mange domstole var lukket i forbindelse med protesterne, som varede to dage.

Søndag har præsidenten så reageret ved at udstede et dekret, som skaber et nyt midlertidigt råd. Det skal holde øje med retssystemet. Samtidig betyder dekretet, at dommere ikke har ret til at strejke.

Og det indebærer altså også, at præsidenten har ret til at afvise forfremmelser eller nomineringer af dommere. Det giver ham også mulighed for at fyre dommere.

Med andre ord giver det ham reelt set fuld magt over hele det juridiske system.

/ritzau/Reuters