Tunesisk præsident vrager dommere efter opløsning af parlament

Tunesiens præsident bruger nu magten til at fyre dommere, efter at han i februar gav sig selv den mulighed.

Tunesiens præsident, Kais Saied, har fyret 57 af landets dommere, som han anklager for korruption og for at dække over terroranklagede.

Det skriver et officielt statsmedie i Tunesien ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Med fyringsrunden i landets retshuse er det efterhånden småt med embedsmænd, som Saied ikke har fyret.

I juli sidste år suspenderede han parlamentet og afsatte premierministeren og regeringen og meddelte, at han ville lede landet per dekret.

Flere kritikere betegnede trækket som et kup, og landets dommere advarede mod, at præsidenten var ved at samle magten om sig selv.

Landets parlament samledes desuden flere gange i strid med Kais Saieds dekret for at stemme om at opløse de dekreter, som præsidenten havde udstedt.

Men også her havde Saied svar. I februar gav han sig selv magten til at fyre dommere og blokere for deres forfremmelser. Og bare halvanden måned senere oplyste han, at parlamentet var en saga blot og nu var blevet opløst.

Sidst i maj kaldte Saied til folkeafstemning om en ny forfatning.

Tunesiens vælgere står dermed til at skulle stemme om den nye forfatning 25. juli. Oppositionen - og i særdeleshed landets største parti, Ennahda - har kritiseret trækket.

Præsidenten har sammensat et hold af intellektuelle inden for jura og statskundskab til at udforme en ny forfatning. Tunesiens største fagforening fik også invitationen, men afviste den pure og sagde, at den i stedet havde tænkt sig at opfordre landets statsansatte til at gå i strejke.

Saieds kritikere beskylder ham for at være i gang med at kuppe magten i landet.

Ifølge dem har præsidenten undermineret de demokratiske fremskridt, som den tunesiske revolution og Det Arabiske Forår i 2011 satte gang i. Saied selv påstår, at han arbejder for at redde Tunesien ud af landets årelange politiske krise.

/ritzau/