Tunesiske myndigheder tilbageholder satiretegner

Den tunesiske tegner Tawfiq Omrane er torsdag blevet tilbageholdt af landets offentlige anklagemyndighed.

Det sker, efter Omrane har udgivet satiriske tegninger, hvor Tunesiens præsident, Kais Saied, er afbilledet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Politiet afhørte ham i timevis, uden at der var advokater til stede. Det skete på baggrund af en mistanke om fornærmelse af præsidenten gennem tegninger, siger Tawfiq Omranes advokat Anas Kadoussi til Reuters.

Ifølge advokaten risikerer tegneren et års fængsel, hvis han bliver dømt.

Landets indenrigsministerium har afvist at kommentere sagen.

Efter den tunesiske revolution i 2011, hvor landets daværende præsident og mangeårige autoritære leder, Zine El Abidine Ben Ali, blev væltet, skete der demokratiske fremskridt i Tunesien.

Mange tunesere betragter en større ytringsfrihed som et af de primære fremskridt.

Flere aktivister, journalister og politikere har dog advaret om, at denne er truet.

- Anholdelsen af Omrane viser myndighedernes bestræbelser på at undertrykke stemmer, der er kritiske over for præsidenten, siger Amira Mohamed, som er talsperson for landets journalistforbund.

Denne uge lød der fra Kais Saied skarp kritik af stats-tv'et i landet. Det gjaldt blandt andet måden, hvorpå der bliver lavet overskrifter til indslagene.

- Åbenlys indblanding, lyder journalistforbundets beskrivelse af kritikken.

Præsident Kais Saied har tidligere afvist beskyldninger om, at han indskrænker ytringsfriheden for borgere i Tunesien og udtalt, at han aldrig kommer til at opføre sig som en en diktator.

Der har i 2023 været flere demonstrationer mod Saied og hans styre.

I 2023 har politiet i Tunesien tilbageholdt mere end 20 politiske personer.

