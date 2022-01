Tunfisk sælges for knap en million på nytårsauktion i Japan

En japansk sushirestaurant har onsdag købt en tunfisk på over 200 kilo for knap en million kroner.

En tunfisk er onsdag blevet solgt for knap en million kroner på den traditionelle nytårsauktion i Japans hovedstad, Tokyo.

Beløbet lød på 16,88 millioner yen - svarende til godt 950.000 kroner.

Tunfisken, der vejer over 200 kilo, blev fanget ved Japans nordlige Aomori-region, der er kendt for tun af særlig høj kvalitet.

Det er sushirestauranten Onodera Group og grossisten Yamayuki, der har købt fisken. Få timer efter auktionen tidligt onsdag morgen er tunen blevet leveret til Onoderas restaurant i den velstående Omotesando-bydel i Tokyo.

Restaurantens chefkok håber, at købet vil bringe glæde i en svær tid.

- Jeg deltog i auktionen med et håb om at få den dyreste tun, der menes at varsle lykke, og servere den til vores kunder for at give dem et lyspunkt på året - selv når verden stadig er præget af pandemien, siger han.

Selv om beløbet kan lyde højt, så er det langt fra rekorden ved den årlige auktion. Rekorden blev sat i 2019, da en tun blev solgt for 333,6 millioner yen - på daværende tidspunkt svarende til 20,3 millioner kroner.

Tunen vil både blive serveret i Onoderas restauranter i Toyko og i dets restauranter i blandt andet Hawaii, New York og Los Angeles.

Flere sushientusiaster har allerede onsdag samlet sig foran Onoderas restaurant i Toyko for at få lov til at smage tunen.

Blandt dem er 78-årige Junko Kawabata.

- Jeg elsker bare tun. Jeg kan ikke vente med at få et stykke, siger hun.

Kawabata har sikret sig en billet, der betyder, at hun vil få serveret det første stykke af den 211 kilo tunge tunfisk.

/ritzau/AFP