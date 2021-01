Turister ignorerer coronanedlukninger og flokkes til Dubai

Billeder af sportsstjerner og influencere, der nyder livet på barer i Dubai, har oversvømmet sociale medier.

Imens store dele af verden er lukket ned i et forsøg på at inddæmme smitten med coronavirus, har Dubai åbnet sine døre på vid gab for turister.

Millionbyen i De Forenede Arabiske Emirater slår sig på at være et solrigt, karantænefrit tilflugtssted - på trods af en kraftig stigning i antallet af smittetilfælde.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Selv om der er strenge regler om at bære mundbind og holde afstand, ser livet i det turismeafhængige emirat meget ud som normalt med sine restauranter, hoteller og kæmpe indkøbscentre, der er åbne for kunder.

Billeder af sportsstjerner, tv-personligheder og influencere, der nyder livet på strandklubber og cocktailbarer, har oversvømmet sociale medier.

Til trods for de danske myndigheders opfordring om at blive hjemme kunne Ekstra Bladet tidligere i januar fortælle, at et væld af danske sportsfolk havde været ude at spise sammen på en restaurant i Dubai.

Det gjaldt blandt andre fodboldspilleren Nicklas Bendtner, bordtennisspilleren Michael Maze og den tidligere bokser Mikkel Kessler.

Luftfartsselskabet Emirates, der har base i Dubai, har igen sine Airbus A380'ere - verdens største passagerfly - i luften. Med dem flyver turister ind fra blandt andet Storbritannien og Rusland, skriver AFP.

Men ulempen ved at være blandt verdens mest åbne destinationer har været en kraftig stigning i antallet af smittetilfælde.

På tværs af De Forenede Arabiske Emirater, der har lige under ti millioner indbyggere, ligger det daglige antal bekræftede smittetilfælde på omkring 3000.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University er der registreret 745 coronarelaterede dødsfald under pandemien.

- Der er en betydelig risiko ved, at Dubai forbliver så åben, siger Scott Livermore, cheføkonom ved Oxford Economics i Mellemøsten, til AFP.

Med en negativ pcr-test fra hjemlandet - og i nogle tilfælde også ved ankomsten - kan turister frit rejse ind i Dubai.

Lørdag oplyste Statens Serum Institut (SSI), at det første tilfælde med en mere smitsom sydafrikansk coronavariant er registreret i Danmark.

Den smittede er fra Sjælland, og smitten forbindes med en rejse til Dubai, lød det.

For at minimere risikoen for coronamutationer i Danmark har regeringen besluttet at fraråde rejser til hele verden foreløbigt til og med 7. februar.

Søndag fortalte justitsminister Nick Hækkerup (S) til DR, at regeringen vil give bøde eller anden straf, hvis personer ikke går i ti dages selvisolation efter rejser til udlandet.

/ritzau/