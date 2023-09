To turister på vandscooter er dræbt af Algeriets kystvagt

To personer på ferie blev torsdag skudt og dræbt af Algeriets kystvagt, da de ved en fejl kørte ind i algerisk farvand på vandscooter.

Det skriver marokkanske medier ifølge nyhedsbureauet AFP.

De dræbte var to mænd med både fransk og marokkansk statsborgerskab. De var en del af en gruppe på fire mænd på vandscootere.

De kom til at køre forkert, efter at de havde forladt strandbyen Saidia ved Marokkos nordøstlige kyst. Det skriver den marokkanske nyhedsside Le360.

- Vi vidste, at vi var i Algeriet, da en sort gummibåd kom imod os, fortæller Mohammed Kissi, hvis bror blev dræbt i hændelsen.

Han fortæller, at personerne på gummibåden begyndte at skyde efter dem.

- Gudskelov blev jeg ikke ramt, men de dræbte min bror og min ven. De anholdt min anden ven. Fem skud ramte min bror og min ven. Min anden ven blev ramt af ét skud, siger han til det marokkanske medie Al Omk.

Hændelsen er sket på et tidspunkt med øgede spændinger mellem Algeriet og Marokko. Det skyldes særligt uenigheder om regionen Vestsahara.

Grænsen mellem de to nordafrikanske lande har været lukket siden 1994.

Algeriets regering brød de diplomatiske bånd til Marokko i 2021 efter at have beskyldt nabolandet for "fjendtlige handlinger".

Marokko har fredag indledt en efterforskning af torsdagens episode.

Mediet Al Omk skriver, at der er sat gang i efterforskningen af drabet på den ene mand, Bilal Kissi, "efter at hans lig blev fundet ved Saidias strand".

Bilal Kissi boede i Frankrig og var afsted på ferie med storebroren Mohammed, hans fætter Abdelali Mechouar og vennen Smail Snabe.

Sidstnævnte blev anholdt af den algeriske kystvagt.

Frankrig har fredag bekræftet, at en fransk statsborger er blevet dræbt i Algeriet. Identiteten på den person er ikke oplyst.

Saidia, hvor mændene var på ferie, er en populær sommerferiedestination. Området er kendt for sin lange strand og vandsport.

