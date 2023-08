Turisters fortsatte badeferie frustrerer Hawaiis lokale

Det har skabt frustration hos flere af Hawaiis lokale indbyggere, at der trods dødelige skovbrande fortsat er gang i turismen på øgruppen.

Det skriver det britiske medie BBC, der er til stede på Hawaii-øen Maui.

De lokale myndigheder har advaret turister om at blive væk på grund af skovbrandene, der har kostet mindst 99 personer livet. Tusindvis er dog blevet på Maui, og andre er endda rejst til øen efter tragedien.

- Hvis det her skete i jeres hjemby, ville I så have lyst til, at vi kom? Vi bliver nødt til at tage os af vores egne først, siger indbyggeren Chuck Enomoto.

En yngre lokal hotelansat pointerer over for BBC, at turister har svømmet i det "samme vand, hvor vores folk døde for tre dage siden".

Det er en henvisning til en dykkertur, der fandt sted fredag 18 kilometer fra Lahaina på Maui. Byen er stort set blevet ødelagt af brandene.

Dykkerselskabet har senere undskyldt og sagt, at det havde tilbudt sin hjælp, men at selskabets både ikke var egnede til formålet.

Den unge hotelansatte, som BBC har talt med, siger, at situationen har pustet til et allerede anspændt forhold mellem lokale og turister.

- Man bliver lidt opdraget til at hade turister.

- Men det er jo også sådan, det fungerer her på øerne. Hvis man ikke arbejder i servicebranchen, så arbejder man i byggebranchen, lyder det.

Flere lokale selskabsejere mener da også, at det kan skade Maui, hvis de lokale udvikler et for fjendtligt syn på turisterne.

- Jeg er bange for, at hvis folk bliver ved med at opleve, at "Maui er lukket", og at man ikke skal komme til Maui, så forsvinder den sidste rest af kunder, siger Daniel Kalahiki, der ejer en food truck på Maui.

- Og så kommer øen til at miste alt, siger han til BBC.

Daniel Kalahikis salg er faldet med 50 procent efter brandene.

Maui er en af USA's mest populære feriedestinationer.

Flere lokale på øen taler dog om "to Hawaii'er" - et, der er bygget for at behage turister, og et mere råt Hawaii til de lokale

- Der er sommerfugle og regnbuer over det hele, når det kommer til turistindustrien. Men det, der ligger under, er virkelig skræmmende, siger en 21-årig indbygger, som BBC har interviewet.

Hawaii består af en række øer og er en af USA's 50 delstater. Øgruppen ligger vest for USA i Stillehavet og har cirka 1,4 millioner indbyggere.

/ritzau/