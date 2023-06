Turistubåd til Titanic er forsvundet i Atlanterhavet

En ubåd, der bruges til at sende turister dybt ned under havets overflade for at se vraget af "Titanic", er forsvundet i Atlanterhavet.

En eftersøgning og redningsindsats er i gang.

Det oplyser kystvagten i den amerikanske by Boston til britiske BBC.

Det er ikke umiddelbart klart, om der var mennesker om bord i ubåden og i givet fald hvor mange.

"Titanic" sank i april 1912, da det stødte på et isbjerg under sin jomfrurejse.

Af de 2200 passagerer og besætningsmedlemmer, der var om bord, døde over 1500.

Vraget ligger nu på 3800 meters dybde i Atlanterhavet, omkring 690 kilometer sydsydøst for Newfoundland i Canada.

Vraget blev lokaliseret på havets bund i 1985.

Flere videnskabelige ekspeditioner har været ved "Titanic" siden da, og inden for de seneste år er det også blevet muligt for turister at blive sænket ned i en særligt bygget ubåd og se vraget.

/ritzau/