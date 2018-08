Turnbull forbliver australsk premierminister efter udfordring

Tvivl om opbakning fik Malcolm Turnbull til at erklære sin stilling for ledig. Tirsdag vandt han afstemning.

Det står tirsdag klart, at Malcolm Turnbull beholder jobbet som Australiens premierminister efter at være blevet udfordret af indenrigsminister og partifælle Peter Dutton.

Udfordringen kom, da Turnbull under et møde i Det Liberale Parti havde erklæret sin stilling for ledig, efter at der i ugevis var blevet spekuleret i, om han havde støtter nok blandt sine egne, og at Dutton ville have hans job.

Tirsdag holdt partiet så en skriftlig afstemning. Den vandt Malcolm Turnbull med 48 stemmer mod Peter Duttons 35.

- Resultatet af afstemningen er, at Malcolm Turnbull er valgt som leder af Det Liberale Parti, siger partifælle Nola Marino til de fremmødte journalister.

Adspurgt hvad Turnbull sagde, da han havde vundet, svarer hun:

- Han takkede sine kolleger for deres støtte.

Konflikten toppede mandag, da Turnbull blev tvunget til at droppe planer om at skrive et overordnet mål for reduktion af drivhusgasser ind i lovgivningen. Det skete på grund af manglende opbakning til forslaget blandt hans liberale kolleger.

