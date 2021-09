Tusinder af desperate afghanere søger mod grænserne

Store grupper af afghanere, der er flygtet, venter ved landets grænser på at komme ud, og i Kabul er der onsdag lange køer foran bankerne.

Der er opstået et tomrum i administrationen, efter Taliban har genvundet magten. Det gør omverden usikker på, hvordan det skal besvare en truende humanitær krise.

Taliban er opsat på at holde banker og hospitaler åbne. De vil sikre, at regeringens maskineri stadig kører, efter amerikanerne mandag aften trak sig ud af Afghanistan efter 20 års krig.

Det afsluttede også en stor operation for at få afghanere, der har arbejdet for USA og vestlige allierede, fløjet ud af landet sammen med deres nærmeste familie.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kabuls lufthavn fungerer ikke længere. Det har fået grædefærdige og desperate afghanere til at søge mod grænserne til Iran, Pakistan og de centralasiatiske lande i nord. I håb om at kunne få fri passage ud af landet.

- Et stort antal mennesker venter på den afghanske side af grænsen på, at vi åbner portene, siger en pakistansk embedsmand, der har bevidnet det ved Khyberpasset ved grænsen til Pakistan.

Øjenvidner fortæller, at tusinder venter ved grænseposten Islam Qala til Iran.

Over 123.000 personer er evakueret fra Afghanistan via USA's luftbro. Den gik i gang midt i august, da Taliban indtog den afghanske hovedstad, Kabul. Op mod 1000 danskere og afghanere med deres nærmeste familie er evakueret af det danske luftvåben.

Men titusinder af afghanere, der kan være i fare under det nye regime, er tilbage i Afghanistan. Blandt dem er 44 afghanere på den såkaldte danskerliste.

Taliban har tidligere sagt, at det ikke vil hævne sig på afghanere, der har arbejdet for USA og dets allierede over de seneste 20 år. Men der er meldt om flere eksempler på, at Taliban benytter sig af den samme vold, som var gængs under det tidligere Taliban-styre. Det blev væltet af USA i 2001 efter det store terrorangreb på USA.

En kvinde fortæller, hvordan hun tirsdag så en gruppe kvinder blive pryglet med kæppe af Taliban-folk foran en bank.

- Det er første gang, at jeg har set sådan noget, og det gjorde mig rigtig bange, siger den 22-årige kvinde, der insisterer på at være anonym.

BBC har onsdag spurgt en talsmand for Taliban i Qatar, om kvinder vil få sæde i en kommende Taliban-regering. Det "må de nok ikke", svarer han.

Taliban ventes at danne en ny regering inden for få dage.

/ritzau/Reuters