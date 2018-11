Tusinder af kæledyr fordrevet efter skovbrande

Flere tusinde dyr er blevet adskilt fra deres ejere, mens brande hærger i den amerikanske delstat Californien.

Mens borgerne i det sydlige og nordlige Californien flygter fra de dødelige skovbrande, der indtil nu har kostet mindst 50 personer livet, så kræver flammerne også deres ofre blandt dyrene.

Efterladte og hjælpeløse katte, hunde og kaniner med forbrændte øjne og poter vidner om mødet med de voldsomme flammer.

Men skovbrandenes hærgen har også forårsaget, at flere af områdets beboere er blevet adskilt fra deres kæledyr og husdyr.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

Skovbrandene kom nemlig hurtigt så tæt på, at mange af beboerne ikke nåede at få deres firbenede venner og andre husdyr med sig.

Ifølge Allison Cardona, vicedirektør for Los Angeles County Animal Care Control, der svarer til Dyrenes Beskyttelse i Danmark, er 700 dyr - heriblandt 550 heste, ni køer og en skildpadde - i deres varetægt. Det skriver mediet NBC News.

Allison Cardona anslår dog, at flere end 10.000 kæledyr er blevet fordrevet efter brandene i det nordlige og sydlige Californien.

I forsøget på at genforene de mange dyr med deres ejere har de tre kvinder Chrissy Morin, Michelle Hurst og Marilyn Litt oprettet siden "California Wildfires Pets" på Facebook og Twitter.

- Ved at have organiserede albummer på Facebook, så er vi i stand til at hjælpe folk med at lede, siger Chrissy Morin til CNN.

Flere Hollywood-skuespillere har også meldt sig ind i kampen om at hjælpe dyrene.

Blandt andre har skuespiller James Woods brugt det sociale medie Twitter til at skaffe hjælp til kæledyr og heste, skriver nyhedsbureauet AFP.

Også skuespillerinden Sandra Bullock og hendes familie har ifølge AFP doneret 100.000 dollar til The Ventura County Humane Society, et dyreinternat i Californien, så de kan redde og pleje evakuerede dyr.

Skovbranden, der hærger i den nordlige del af Californien, anses som den værste i delstatens historie.

Flammerne har jævnet mindst 7600 hjem med jorden, siden den opstod torsdag.

Særligt slemt ramt er byen Paradise, hvor 27.000 mennesker bor, og hvoraf de fleste nu står uden tag over hovedet.

/ritzau/