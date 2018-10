Tusinder af migranter marcherer ind i Mexico

Trump giver Demokraterne skyld for, at tusindvis af migranter fra Honduras vandrer mod USA.

En karavane bestående af tusindvis af migranter begyndte søndag at bevæge sig over grænsen fra Guatemala til Mexico, tæt fulgt af mexicanske politifolk.

Omkring 500 politifolk følger de mange migranter, der vandrer på landevejen med kurs mod nord.

Unavngivne politifolk siger ifølge flere medier, at de har fået ordrer til blot at få trafikken til at flyde, ikke til at stoppe migranternes karavane.

Omkring 4000 mennesker menes at være kommet over grænsen til Mexico søndag.

Langt størstedelen af migranterne flygter fra den omfattende korruption, fattigdom og vold i Honduras. Og en stor del af dem ytrer ønske om at komme til USA. Det er en tur på mindst 1800 kilometer.

Flere steder er mexicanske bilister stoppet for at tilbyde migranter et lift.

En af dem er Jesus Valdivia, der bor i den mexicanske by Tuxtla Chico. Han mener, at det er vigtigt at hjælpe andre.

- I dag er det dem, i morgen er det os, siger han.

Snesevis af pickuptrucks er kørt ind til siden for at lade ti eller helt op mod 20 migranter hoppe op på ladet og køre med.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har truet med at tage udviklingsbistanden fra de mellemamerikanske lande, hvis de ikke hjælper til med at forhindre migranterne i at drage mod USA.

Han fastholder, at migranterne skal søge om asyl i Mexico, inden de bevæger sig mod USA.

- Hvis de ikke gør det, vil de blive afvist ved grænsen, skriver han på Twitter.

Mexicos regering har i løbet af ugen sagt, at den vil registrere migranterne og behandle de ansøgninger om asyl, der måtte komme.

Der er kun lidt over to uger til det amerikanske midtvejsvalg, og Trump har i en lang række tweets langet ud efter Demokraterne. Præsidenten mener, at partiet er skyld i, hvad han betegner som migranters "stormangreb" mod USA.

- Karavanerne er en skændsel for Det Demokratiske Parti. Lav lovene om indvandring om NU, skriver præsidenten søndag.

/ritzau/AP