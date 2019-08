Tusinder demonstrerer igen i Moskva

En uge inden lokalvalg i Rusland demonstrerer oppositionen med krav om at få kandidater på stemmesedlen.

Tusindvis af mennesker demonstrerer lørdag i Ruslands hovedstad, Moskva, i protest mod udelukkelse af oppositionens kandidater ved lokalvalget i Moskva den 8. september.

Lørdagens demonstration finder sted, på trods af at russisk politi i de forgangne weekender har anholdt og tævet tusinder af demonstranter for at deltage i demonstrationer, som myndighederne ikke havde tilladt.

Nogle af demonstranterne holder plakater med krav om løsladelse af politiske fanger. 14 af de aktivister, der er blevet anholdt ved tidligere demonstrationer, risikerer at blive tiltalt og sendt i fængsel i op til otte år.

Tidligere har politiet sat massivt ind mod demonstrationerne. Kampklædte betjente med stave og skjolde er gået i clinch med demonstranterne.

Men i modsætning til tidligere demonstrationer er der lørdag ikke meget politi i Moskvas gader. Kun på Pusjkin-pladsen, som er demonstranternes sidste stop, står politi i camouflageuniformer.

- Jeg er bange, men vi må alle igennem det. Vi skal ud og kræve vores ret, siger den 20-årige Aleksej Burtsev, der er filmstuderende og med i demonstrationen for første gang.

Oppositionen begyndte sine protestaktioner i midten af juli. Siden har der været talrige demonstrationer, herunder en enkelt som var tilladt af myndighederne. Her deltog omkring 60.000 mennesker i en af de største demonstrationer i Rusland i over fem år.

Moskvas byråd har relativt lidt magt, og hidtil har de færreste interesseret sig for det.

Men denne gang har det vakt stor harme, at flere af oppositionens kandidater er blevet udelukket fra at stille op. I forvejen er mange russere frustrerede over det politiske liv i landet.

- Vores krav er kun ret og rimeligt. Vi har betydelig opbakning, og vi har ret til at være på stemmesedlen, siger Ljubov Sobol, der er en af de kandidater, der ikke har fået lov at stille op.

