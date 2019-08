Tusinder demonstrerer mod Johnsons suspendering af parlamentet

Stop kuppet, lyder det fra titusinder af demonstranter, efter at Boris Johnson vil sende parlamentet hjem.

Tusindvis af mennesker demonstrerer flere steder i Storbritannien mod premierminister Boris Johnsons beslutning om at suspendere det britiske parlament i tiden op til, at landet efter planen skal udtræde af EU.

Det rapporterer den britiske tv-station BBC.

Ud over hovedstaden London er der også demonstrationer i blandt andet Manchester, Leeds, York samt i de skotske byer Glasgow og Edinburgh og i den nordirske hovedstad, Belfast.

Arrangørerne hævder, at omkring 100.000 i alt deltager i protesterne.

- Jeg finder det modbydeligt, hvad der sker her, siger den 66-årige Maya Dunn, der deltager i demonstrationerne i London, til nyhedsbureauet AFP.

Hun beskylder Boris Johnson for at "tromle hen over alle" ved at suspendere parlamentet op til så afgørende en hændelse som brexit.

Under parolen "Stop kuppet" betegner demonstranterne Boris Johnsons træk som dybt udemokratisk og kontroversielt, fordi det hindrer de folkevalgtes mulighed for at drøfte brexitmulighederne.

- Ingen har stemt for et diktatur, siger den 55-årige Bridie Walton, der deltager i en demonstration i byen Exeter. Hun forklarer, at det er første gang nogensinde, at hun er gået med i en demonstration.

- Dette er handlinger fra en mand, der er bange for, at hans argumenter ikke kan klare at blive set efter i sømmene, siger hun til AFP.

Johnson meddelte onsdag, at han havde bedt dronning Elizabeth II om, at parlamentet suspenderes fra begyndelsen af september til 14. oktober.

Storbritannien skal efter planen udtræde af EU den 31. oktober. Johnson har lovet, at det kommer til at ske denne dato - med eller uden en skilsmisseaftale.

Oppositionsleder Jeremy Corbyn fra Labour-partiet har truet med at kræve en mistillidsafstemning mod regeringen, hvis det ikke lykkes parlamentet at vedtage lovgivning, der kan forhindre, at Storbritannien udtræder af EU uden en aftale.

/ritzau/