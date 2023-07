Tusinder demonstrerer nær dansk ambassade i Irak

Flere tusinde irakere protesterer lørdag i Iraks hovedstad, Bagdad, mod afbrændingen af koraner i Danmark og Sverige.

Demonstrationen er indkaldt af irakiske regeringspartier og væbnede grupper, hvoraf flere har nære forbindelser til Iran.

Broer, der fører ind til den såkaldte Grønne Zone i Bagdad, hvor mange ambassader ligger, er lukket, og sikkerheden er skærpet.

Det skyldes, at demonstranter tidligt lørdag morgen forsøgte at storme den danske ambassade i Irak.

Men de blev stoppet af irakiske sikkerhedsstyrker, inden de nåede ind i Den Grønne Zone.

To døgn tidligere havde vrede demonstranter stormet den svenske ambassade i protest mod, at en person havde fået tilladelse til at brænde en koran af under en planlagt demonstration i den svenske hovedstad, Stockholm.

Iraks regering har fordømt angrebet på den svenske ambassade. Men den har også udvist den svenske ambassadør i protest mod den planlagte afbrænding af Koranen.

Vreden er atter blevet vakt blandt nogle af Iraks muslimer, over at en koran tilsyneladende blev brændt af ved en demonstration i København fredag.

I nabolandet Iran har det fået udenrigsministeriet til at indkalde den danske ambassadør i Teheran til en samtale.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har fordømt afbrændingen, som han kalder en "dumhed" og "en skændig handling".

/ritzau/