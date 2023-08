Tusinder flygter fra brande i det nordlige Canada

Tusindvis flygter fra skovbrande i det nordvestlige Canada, hvor blandt andet byen Yellowknife med 20.000 indbyggere trues af flammerne.

Brandene ventes at nå frem til byen sent fredag, og tusinder er på vej væk på den eneste åbne motorvej for at komme i sikkerhed.

Yellowknife, som ligger, hvor Yellowknife River løber ud i søen Great Slave Lake, har siden 1967 været regional hovedstad i Northwest Territories.

Ti fly med 1500 passagerer fra flyvepladsen i Yellowknife lettede torsdag, og der er planlagt mindst 22 yderligere afgange fredag med 1800 passagerer.

– Jeg vil gerne gøre det klart, at byen ikke umiddelbart er i fare, og det er sikkert og trygt at tage væk herfra i bil og med fly, siger en lokal minister i regionen Shane Thompson.

Han siger, at brande kan nå byens udkant i weekenden, hvis der ikke kommer regn.

Flammerne er ikke det eneste problem.

- Den tykke røg er også en grund til, at folk tager væk eller blive evakueret.

Det siger borgmesteren i Yellowknife, Rebecca Alty.

Evakueringen af beboerne i byen Yellowknife er blot det seneste kapitel i en sommer med skovbrande i Canada, der allerede nu er langt værre, end der tidligere er set i landet.

I år har Canada haft rekordmange skovbrande. Mere end 5700 brande har afsvedet over 137.000 kvadratkilometer.

Ifølge tal fra organisationen CIFCC var der torsdag registreret knap 1070 aktive brande spredt ud over store dele af landet. Af dem var knap to tredjedele ude af kontrol.

Ifølge Canadas premierminister, Justin Trudeau, vil den føderale regering "assistere, hvor end den kan".

- Til befolkningen i Northwest Territories: Vi er her for jer. Vi har mobiliseret medlemmer af de canadiske styrker, og vi vil fortsætte med at stille de nødvendige ressourcer til rådighed, har han skrevet på det sociale medie X, der tidligere var kendt som Twitter.

