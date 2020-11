Tusinder flygter fra kampe i Etiopien

To delstater i Sudan har lukket grænsen mod Etiopien af frygt for, at kampene breder sig over grænsen.

Tusindvis af etiopiere er flygtet fra kampe i Tigray-regionen i den nordlige del af Etiopien og har søgt tilflugt i nabolandet Sudan.

Mindst 6-7000 flygtninge har krydset grænsen, meddeler FN onsdag.

- Vi har modtaget tusindvis af etiopiske flygtninge, familier med kvinder og børn, og et antal krigere der bærer våben, siger indenrigsministeren i delstaten Kassala, Fateh al-Rahman al-Amin.

Han tilføjer, at hans egen og en anden delstat har besluttet at lukke grænserne af bekymring for, at kampene kan brede sig.

En unavngiven kilde i Sudans hær siger, at det ikke kun er civile, der flygter. Omkring 500 soldater - først og fremmest fra Etiopiens regeringshær - har krydset grænsen til Sudan og har overgivet sig.

Tirsdag rapporterede en statslig tv-station i Etiopien, at landets hær har dræbt omkring 500 medlemmer af oprørsgruppen Tigray Folkets Befrielsesfront (TPLF).

Ifølge tv-stationen har hæren også beslaglagt et stort antal granater og andre våben.

Den etiopiske regering satte i sidste uge militæret ind mod oprørsgrupper i Tigray-regionen.

Det skete, efter at en militærbase blev angrebet i Tigray som følge af uenighed om selvstyret i regionen, hvor TPLF også er regeringsparti.

Regeringen og landets parlament har i weekenden besluttet helt at ophæve selvstyret i Tigray, som har eksisteret i tre årtier, og i stedet indsætte nye politiske ledere.

FN og andre dele af det internationale samfund har udtrykt bekymring for, at konflikten kan udvikle sig til en egentlig krig.

/ritzau/dpa