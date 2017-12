Tusinder fra Ruslands opposition kæmper for Navalnyj

Myndighederne har afvist Navalnyj som præsidentkandidat, fordi han er tidligere straffet.

Tusindvis af russere aktionerer søndag for en formel nominering af oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj som kandidat ved det russiske præsidentvalg i marts.

- Ifølge loven kan russiske præsidentkandidater stille op, hvis der er indsamlet 500 underskrifter i hver by. Jeg vil ikke deltage i valget, hvis Navalnyj blive forhindret i at stille op, siger en af aktivisterne, Marina Kurbatskaja.

Repræsentanter for de russiske valgmyndigheder er stort set fraværende ved møderne.

Myndighederne har afvist Navalnyj som præsidentkandidat. De henviser til, at han er straffet, og at han har forbud mod at deltage i valget.

Den 41-årige politiker er dømt for politisk motiveret bedrageri.

Navalnyj har mange tilhænger blandt unge russere, som håber, at den folkelige støtte til ham vil kunne tvinge myndighederne til alligevel at tillade, at han deltager i valget.

- Det er umuligt for dem at forbyde, at vi stiller op, hedder det i et blogindlæg, som Navalnyj skrev tidligere på ugen.

Den 65-årige præsident Vladimir Putin har meddelt, at han genopstiller ved Ruslands præsidentvalg. Det finder sted 18. marts i det nye år.

- I henhold til vores beregninger, så er der allerede 23 personer, som har givet udtryk for, at de gerne vil opstille ved præsidentvalget, siger Ella Pamfilova, som leder Den Centrale Valgkomité til Interfax.

