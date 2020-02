Tusinder går på gaden i Thüringen i protest mod AfD

Demonstrationen i Thüringen er vendt mod det fremmedfjendtlige parti AfD. Der ventes flere demonstrationer.

Tusindvis af mennesker gik lørdag på gaden i en stor demonstration i den østtyske by Erfurt i delstaten Thüringen.

Demonstrationen er vendt mod det fremmedfjendtlige parti AfD. Det gik markant frem ved et nyligt delstatsvalg og udløste et lille politisk jordskælv i de store politiske partier på landsplan.

- "#Ikke med os: Ingen pagt med fascister: Nej til fascister - aldrig og ingen steder!

Sådan lød opfordringerne på Twitter til at gå med i lørdages demonstration.

Det omstridte AfD blev ved valget lidt større end de kristelige demokrater i CDU. Partiet var efterfølgende med til at vælge Thomas Kemmerich fra det liberale FDP til ministerpræsident i Thüringen.

Det udløste et politisk jordskælv, da CDU og resten af de etablerede tyske partier ikke samarbejder med AfD, som de mener, har racistiske holdninger.

Valget af FDP's Thomas Kemmerich med stemmer fra AfD fik forbundskansler Angela Merkel til tale om "en dårlig dag for demokratiet".

- Enhver tilnærmelse mod AfD svækker CDU, siger partiledelsen omkring Merkel.

Krisen i Thüringen var den direkte årsag til, at Merkels kronprinsesse, Annegret Kramp-Karrenbauer, måtte gå af først på ugen. Det skete, efter at hun forgæves forsøgte at udrede trådene med sine partifæller i Thüringen.

Den regionale partileder for CDU i Thüringen, Mike Mohring, forlod også sin post i opgøret. Thomas Kemmerich gik også af som ministerpræsident dagen efter sin udnævnelse.

Lørdagens demonstration, som ventes at blive ledsaget af protestmarcher i flere andre byer, er organiseret af fagbevægelsen, flere frivillige organisationer, kunstnere og politikere. De er gået sammen om at danne en bevægelse ved navn Unteilbar (udelelig).

/ritzau/dpa