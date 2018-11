Tusinder i Gaza kræver hævn efter israelsk angreb

Optrappet vold kan undergrave bestræbelser på at få skabt bedre forhold for Gazas indbyggere.

Israel gennemførte mandag eftermiddag omfattede luftangreb mod Gazastriben, efter at der var sendt mange raketter mod Israel fra den palæstinensiske enklave.

Under et af raketangrebene fra Gaza blev en israelsk bus sat i brand. En 19-årig mand i bussen blev hårdt såret, skriver AP.

Forinden havde tusindvis af sørgende palæstinensere, der var flankeret af maskerede bevæbnede mænd i camouflagetøj, krævet "hævn" over Israel.

Det skete under en aktion i forbindelse med begravelsen af syv militante, der blev dræbt ved et israelsk angreb søndag aften.

Den militante gruppe Hamas siger, at israelske soldater kørte ind i området i et civilt køretøj sent søndag og udvekslede skud med medlemmer af den islamistiske gruppe, som kontrollerer Gaza.

Israelske specialstyrker dræbte palæstinenserne, da der blev skudt mod bevæbnede medlemmer af Hamas fra den civile bil, oplyser den palæstinensiske gruppe.

Skyderiet fik Hamas-medlemmer til at sætte efter bilen.

Under skudvekslingerne blev en israelsk oberstløjtnant dræbt.

Undervejs i biljagten beskød israelerne området fra luften, og der blev sendt et stort antal raketter fra Gaza mod Israel.

Den militære fløj i Hamas, Izzedine al-Qassam, siger, at det israelske angreb søndag skete omkring tre kilometer inde i den sydøstlige del af Gazastriben.

Den optrappede vold kan undergrave bestræbelser på at få skabt bedre forhold for Gazas indbyggere med aftaler om lempelser af en 11 år gammel israelsk-egyptisk blokade af det forarmede område.

Et nyt forsøg på at skabe bedre forhold i Gaza støttes af Egypten og Qatar.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, afkortede et besøg i Paris og vendte hjem på grund af uroen.

Netanyahu var søndag i Paris for at deltage i markeringen af 100-årsdagen for Første Verdenskrigs afslutning.

Lederen af Hamas, Ismail Haniyeh, førte mandag an i et begravelsesoptog i Gaza, hvor de dræbte palæstinenseres kister var indsvøbt i den væbnede Hamas-fløjs flag.

Militære talsmænd for Israel har signaleret, at den israelske mission i Gaza ikke gik som planlagt. Det er sjældent, at Israel forsøger at angribe eller bortføre militante palæstinensere i Gazastriben.

/ritzau/AP