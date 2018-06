Tusinder markerede årets korteste dag ved Stonehenge

Druider og asadyrkere klappede, jublede, sang og slog på tromme, da solen stod op ved Stonehenge 3.52 (GMT).

Omkring 10.000 mennesker var torsdag samlet ved Stonehenge i England for at markere årets længste dag med at se solopgangen over det forhistoriske monument, oplyser det britiske politi.

Folk i alle aldre - blandt andre druider og asadyrkere - klappede, jublede, sang og slog på tromme, da solen stod op på stedet klokken 3.52 (GMT) over det forhistoriske monument.

Tusinder flokkes ved monumentet hvert år på den korteste dag.

Organisationen for den engelske kulturarv, English Heritage, som beskytter historiske steder, siger i et tweet, at det var en "fuldkommen morgen".

Cirklen med de store sten menes at være omkring 4500 år gammel.

Stonehenge hører til en stor gruppe britiske rituelle anlæg fra den sidste del af stenalderen, der betegnes henge-monumenter. Det består af en cirkulær vold og grav, 110 m i diameter, og en cirkel på 29,6 meter i diameter markeret af 30 store sten, hvorpå der hviler store overliggere også af sten.

- Det er en særlig lejlighed, hvor man kan mødes med venner og familie og markere årets længste dag, som man har gjort det i tusindvis af år, siger Kate Davies, som leder opsynet med Stonehenge.

Normalt må stencirklen i monumentet ikke betrædes, men den åbnes for besøgende ved sommer- og vintersolhverv - på årets længste og korteste dag - og ved særlige arrangementer.

/ritzau/Reuters