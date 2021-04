Tusinder protesterer mod sløjfet huslejeloft i Berlin

Tysk domstol ophæver den lov, der satte en grænse for huslejerne i Berlin og fastfrøs lejen på 2019-niveau.

Tusindvis af mennesker demonstrerer torsdag aften i Berlin i protest mod, at en domstol har ophævet en lov om prisloft på huslejerne i den tyske hovedstad.

De kræver, at der indføres en maksimumsgrænse for huslejer på landsplan.

Og de kræver, at politikerne gør noget ved "huslejevanviddet", som demonstranterne kalder det.

Et protestoptog samledes i bydelen Neukölln og gik til Kottbusser Tor i Kreuzberg, hvor det torsdag aften er kommet til sammenstød mellem politi og demonstranter.

Den nu ophævede lov blev vedtaget sidste år af delstatsregeringen i Berlin, der består af det socialdemokratiske SPD, De Grønne og venstrefløjspartiet Die Linke.

Den indebar, at huslejerne for 1,5 millioner lejemål i Berlin skulle fastfryses på 2019-niveau frem til 2025.

De udlejere, der opkrævede for meget i leje, skulle sætte lejen ned. Det drejede sig i nogle tilfælde om hundredvis af euro om måneden.

Loven har været en stor succes i lejernes øjne, men forhadt af udlejerne.

Nu konkluderer Tysklands forfatningsdomstol, at delstatsregeringen ikke havde mandat til at regulere priserne på lejeboliger.

En sådan beslutning ligger hos de føderale myndigheder og ikke i delstaterne, har domstolen afgjort. Og derfor er den nye lejelov ikke gyldig.

- Vi ønsker alle, at der skal være boliger, der er til at betale. Men et loft på huslejerne er ikke måden at gøre det på, siger økonomiminister Peter Altmeier, der bifalder domstolens afgørelse.

Med ophævelsen af loven kan de fastfrosne eller nedsatte huslejer nu sættes op på det tidligere niveau.

Desuden skal tusinder af lejere nu betale penge til deres udlejere for de måneder, hvor de har betalt for lidt.

Det er dog ikke tilfældet for alle lejere. Et af de store ejendomsselskaber, Vonovia, har meddelt, at det ikke vil opkræve de cirka ti millioner euro (omkring 75 millioner kroner), som det samlet set har nedsat huslejer for.

/ritzau/dpa