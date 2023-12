Tusinder protesterer mod valget i Serbien

Tusindvis af mennesker demonstrerer mandag i Serbiens hovedstad, Beograd, efter et valg tidligere på måneden, som ifølge demonstranterne og vestlige valgobservatører var præget af uregelmæssigheder.

Demonstranterne var samlet foran valgkommissionens hovedkontor i Beograd.

Derpå gik de videre mod et politihovedkvarter. Her menes flere demonstranter, som er blevet anholdt, at være indespærret.

Tidligere mandag meddelte serbisk politi, at 38 mennesker er anholdt i forbindelse med en demonstration søndag. Oppositionen havde indkaldt til demonstrationen.

Otte politifolk blev kvæstet i sammenstød søndag. To af dem er kommet alvorligt til skade.

Under søndagens demonstration smadrede demonstranterne vinduer i rådhuset i det centrale Beograd, inden politiet greb ind med peberspray.

- Vi vil fortsat arbejde på at opretholde ro og orden, og vi forventer at se flere anholdelser i forbindelse med demonstrationerne i aftes, siger politichef Ivica Ivkovic på et pressemøde.

Rusland, der er Serbiens traditionelle allierede, mener, at udenlandske kræfter forsøger at skabe uroligheder.

- Der er processer og forsøg fra tredjeparters side, herunder fra udlandet, på at fremprovokere optøjer i Beograd, siger talsmanden for den russiske regering, Dmitrij Peskov.

Den afgående serbiske premierminister, Ana Brnabic, takker Ruslands efterretningstjeneste for at have givet den serbiske regering oplysninger om oppositionens planlagte aktiviteter.

- Det bliver nok ikke populært i Vesten, sagde Brnabic på serbisk tv med henvisning til hendes tak til Rusland.

Trods pres fra blandt andre EU, som Serbien søger optagelse i, har den serbiske regering undladt at indføre sanktioner mod Rusland.

De officielle valgresultater viser, at Serbiens Progressive Parti (SNS) fik 46,72 procent af stemmerne ved valget 17. december.

Det næststørste parti blev oppositionspartiet Serbien Mod Vold, der fik 23,56 procent.

Men valgobservatører fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) siger, at der var betydelige uregelmæssigheder ved valget.

Blandt andet skal der have været eksempler på forsøg på køb af stemmer og på, at der er lagt ekstra stemmesedler i valgurnerne.

