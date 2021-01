Tusinder trodser coronaregler ved begravelse i Israel

Israelsk minister er vred over, at politiet ikke griber ind over for ultraortodokse, der bryder coronaregler.

Tusindvis af ultraortodokse jøder er søndag samlet i Jerusalem for at følge en af Israels mest indflydelsesrige rabbinere til graven.

Men den store forsamling i Jerusalems gader medfører fordømmelse i landet, der søndag aften ventes at forlænge sin tredje nedlukning for at bremse coronasmitten.

Forsvarsminister Benny Gantz kalder det "ulige håndhævelse af loven", at de mange ortodokse jøder får lov at indtage gaderne i så stort antal.

- Millioner af familier og børn er lukket inde i deres hjem og følger reglerne, mens tusindvis af ultraortodokse stimler sammen til en begravelse, skriver Gantz på Twitter.

- Enten lukker vi for alle, eller vi åbner op for alle, tilføjer Gantz.

Han påpeger samtidig, at langt de fleste ved begravelsen ikke havde maske eller mundbind på.

Gantz skal søndag aften mødes med premierminister Benjamin Netanyahu, som han er i regering med. De skal drøfte en forlængelse af nedlukningen, der udløber ved midnat natten til mandag.

På forhånd har Gantz advaret om, at han ikke vil være med til at forlænge nedlukningen med en uge mere, hvis politiet ikke griber ind over for de ultraortodokse jøder, der bryder reglerne.

Han har også talt for at forhøje bøderne for folk, der trodser nedlukningen.

Israel er det land i verden, der er længst fremme med at vaccinere sin befolkning. Ud af de omkring 9,3 millioner indbyggere har knap en tredjedel - tre millioner - fået første dosis vaccine.

Knap hver femte israeler - 1,7 millioner - har fået to doser og er dermed færdigvaccinerede.

