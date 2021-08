Tusindvis af afghanere venter stadig ved Kabuls lufthavn

Tusindvis af mennesker har slået ring om lufthavnen i Kabul, som er den vigtigste livline for de afghanere, der håber at kunne komme ud af Afghanistan, efter at Taliban har taget magten.

Øjenvidner fortæller, at der nærmest konstant bliver affyret skud udenfor den tungt beskyttede lufthavn.

Ved en nordlig indgang er det blevet meddelt over højttalere, at indgangen nu vil være lukket i to dage af sikkerhedshensyn. Det siger øjenvidner.

Mange desperate afghanere, der blandt andet har arbejdet for de internationale styrker i løbet af de seneste 20 års krig, frygter for deres liv under Talibans styre.

De forsøger at få sig selv og den nærmeste familie ind i lufthavnen og om bord på et fly ud af landet.

Tidligere på ugen viste en fortrolig FN-rapport, at Taliban i mange tilfælde er gået fra dør til dør for at finde de afghanere, der har arbejdet for udenlandske styrker eller den internationalt anerkendte regering, der nu er væltet.

De nye magthavere har forsikret, at de ikke vil hævne sig på de pågældende. Men mange afghanere stoler ikke på løfterne.

Siden den militante islamistiske bevægelse tog magten for en uge siden, er tusindvis af mennesker blevet evakueret med fly fra Kabuls internationale lufthavn.

Det er den eneste del af den afghanske hovedstad, der er kontrolleret af udenlandske styrker.

Lørdag beder den afghanske luftfartsstyrelse borgerne om ikke at tage til lufthavnen.

- Der er ingen civile fly og rutefly i Hamid Karzai Internationale Lufthavn, skriver styrelsen i en meddelelse på Facebook.

USA, der for to dage siden anbefalede sine borgere at tage til lufthavnen, "når det vurderes at være sikkert", fraråder det nu.

Amerikanske statsborgere bør blive væk fra lufthavnsområdet på grund af "potentielle sikkerhedstrusler", fremgår det lørdag af en besked på den amerikanske ambassades hjemmeside.

