Tusindvis af canadiere evakueret på grund af omfattende skovbrand

En omfattende skovbrand omkring byen Halifax i det østlige Canada har ført til, at 18.000 mennesker mandag er blevet evakueret.

Det oplyser byens borgmester, Mike Savage, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Konkret har evakueringerne fundet sted i Hammonds Plains, Upper Tantallon og Pockwood, som er forstæder til Halifax.

Mange af byens arbejdere bor i de disse områder, skriver Reuters.

Der har ikke været meldinger om dødsfald eller personskader i forbindelse med skovbranden.

Ifølge det canadiske medie CBC er branden ude af kontrol. Byens myndigheder forventer, at den vil sprede sig.

Halifax ligger i provinsen Nova Scotia. De lokale myndigheder med ansvar for naturressourcer og vedvarende energi meddeler mandag, at branden anslås at dække 788 hektar.

Søndag blev der erklæret undtagelsestilstand i Halifax. Den vil i første omgang gælde i syv dage.

I forbindelse med undtagelsestilstanden blev der udstedt ordre om evakuering.

Der er opstået strømafbrydelser på grund af skovbranden, og flere skoler har måttet holde lukket i de berørte områder.

Desuden er dusinvis af boliger blevet beskadigede. Også de lokale redningstjenester er påvirkede af branden.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, har reageret på situationen, som han kalder "utroligt alvorlig".

- Vi holder alle berørte i vores tanker, og vi takker dem, der arbejder hårdt for at beskytte folk, skriver han på Twitter.

Samtidig lyder det fra premierministeren, at "vi er klar til at yde enhver føderal støtte og bistand, der er nødvendig".

Også i andre dele af Canada kæmper man med omfattende skovbrande - blandt andet i provinsen Alberta.

Her er der mandag 59 aktive skovbrande. I starten af maj lå antallet på 102.

Skovbrandene i Alberta betød, at mere end 13.000 mennesker måtte evakueres tidligere på måneden.

